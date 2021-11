Da Redação

Marilena Winter é a 1ª mulher eleita presidente da OAB-PR

A advogada Marilena Winter foi eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB), nesta quinta-feira (25). Ela é a primeira mulher a ocupar o posto no estado.

continua após publicidade .

A chapa XI de Agosto, liderada por Marilena recebeu 59,68% dos votos válidos. A eleição aconteceu de modo online.

A chapa Algo Novo, do advogado Marcelo Trindade de Almeida recebeu 28,30% dos votos e a chapa Artigo 5º, liderada por Rômulo Quenehen, teve 12,01% dos votos.

continua após publicidade .

Segundo a OAB-PR, 49 mil pessoas votaram. Ao todo, a seccional tem 57 mil advogados aptos a votas.

A chapa foi eleita para a gestão 2022-2024.

A nova diretoria será composta também pelos advogados Fernando Estevão Deneka, eleito vice-oresidente, Henrique Gaede, que será o secretário-geral, Roberta Santiago Sarmento, como secretária geral adjunta, e Luiz Fernando Casagrande Pereira, eleito tesoureiro.

continua após publicidade .

Biografia

Advogada Marilena Winter nasceu em União da Vitória. Ela é graduada, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná.

Segundo a OAB-PR, ela atua como procuradora do município de Curitiba desde 1992 e é professora de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.