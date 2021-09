Da Redação

Marido suspeito de matar esposa e enteado tinha surtos

Um caso que chocou Curitiba e região metropolitana. A cantora gospel Ivanilda de Magalhães de Castro e o filho, de 10 anos, foram assassinados a facadas dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (01), em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

O principal suspeito, Elizeu de Castro da Silva, marido e padrasto, teria surtos psicóticos e seria dependente químico, segundo a investigação. Para a família, os dois eram um casal normal, que sempre se mostravam felizes. Após o crime, ele teria fugido do local.

Segundo o investigador Sérgio Klaar de Piraquara, o suspeito tinha surtos psicóticos.

continua após publicidade .

“O que a gente sabe é que o rapaz tinha surtos psicóticos e era dependente químico. Então, estamos caminhando com essa possibilidade, de um desentendimento, aliado a uma dependência química.” , disse Klaar.

A investigação continua em busca do suspeito, que sumiu após a morte de Ivanilda e o filho.

“Estamos em diligência para localizar o suspeito. Ele está em local incerto e não sabido. Até o momento, as maiores evidência é de que ele que cometeu o crime. Ele é suspeito ainda, não está apontado como homicida. Estamos na busca dele. Hoje serão ouvidos os familiares e vizinhos”, falou.

continua após publicidade .

Segundo o investigador Sérgio, da Delegacia de Piraquara, o crime teria acontecido por volta de 1h da manhã, mas os corpos só foram encontrados no final da tarde. Um dos detalhes que mais comoveram a população é que a filha do casal, de apenas dois anos, ficou presa no quarto, com o irmão e a mãe mortos.

Gospel



Ivanilda era cantora gospel e sempre falava de Deus nas redes sociais. A comunidade que ela participava está em choque. Veja um vídeo dela cantando.

continua após publicidade .

Marido suspeito de matar esposa e enteado tinha surtos - Vídeo por: Reprodução

Com informações: Banda B