Marido percebe desaparecimento, rastreia carro e encontra esposa morta

Uma mulher, de 35 anos, foi encontrada morta com ferimentos na cabeça e no tórax, na noite desta quarta-feira (31/5), em Colombo, na Grande Curitiba. Franciele Gusso foi localizada já sem vida dentro do carro da família, após o marido perceber seu desaparecimento e acionar o rastreador do veículo.

continua após publicidade

De acordo com o companheiro de Franciele, a rotina do casal estava normal nesta quarta-feira. A esposa deixou o homem em um supermercado, em Curitiba, porém não retornou para buscá-lo.

- LEIA MAIS: Dois homens ficam feridos após capotamento na PR-444, em Arapongas

continua após publicidade

Preocupado, o marido ligou o rastreador do carro e acionou a Polícia Militar. "Ao chegar no local foi constatado, infelizmente, uma vítima de homicídio, situação de morte violenta. Foi feito isolamento e acionamento de órgãos responsáveis para perícia”, relatou o tenente Augusto, da PMPR.

Ainda conforme o tenente, recentemente o casal havia registrado um boletim de ocorrência por sequestro, mas, até o momento, não é possível afirmar se o crime anterior possui relação com o assassinato de Franciele.

A mulher foi encontrada com ferimentos graves na cabeça e no tórax. Apurações iniciais apontam para latrocínio, pois os pertences da vítima foram levados do veículo. "A bolsa dela está sem nenhum pertence e o celular não foi encontrado", informou o investigador Fábio Rodrigo.

continua após publicidade





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News