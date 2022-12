Marido pega celular da mulher, atropela a companheira e foge no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem fugiu antes da PM chegar. A Mulher teve ferimentos moderados e foi encaminhada ao Hospital.

Um homem está foragido depois de atropelar a própria esposa na madrugada deste domingo (11) na Rua Durval Leopoldo Landal, no bairro CIC, em Curitiba. A informação é de que o casal tinha acabado de voltar de uma festa e começou a brigar que chegava na residência.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homem morre ao ser ejetado de veículo durante capotamento, na BR 277

Quando a discussão foi ficando mais acalorada, o homem decide pegar o celular da esposa e foge. A companheira vai atrás dele. Neste momento, ele pega o veículo Golf Vermelho que era utilizado pelo casal e atropela a esposa.

continua após publicidade .

Com o impacto, Ana Katia Karime Hourneaux, 24 anos, caiu e bateu a cabeça no meio fio. Ela teve várias escoriações pelo corpo, com ferimentos moderados e teve que ser encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

O atropelador fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Com informações: Banda B

Siga o TNOnline no Google News