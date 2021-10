Marido mata esposa na frente do filho no Paraná

Da Redação

Uma mulher foi assassinado pelo marido na área rural de Corumbataí do Sul, no norte do Paraná. A Polícia Civil informou que o homem, de 45 anos, se matou após atirar na vítima, que tinha 39. O crime aconteceu nesta quarta-feira (13).

Ainda de acordo com a polícia, o filho do casal, de apenas cinco anos, presenciou o crime e enviou mensagens para os celulares das irmãs adolescentes contando o que tinha acontecido com os pais. As duas jovens, que estavam na escola, pediram ajuda depois disso.

Patrícia Gouveia foi atingida por tiro de revólver no tórax. O homem, identificado apenas como Reginaldo, deu um tiro na própria cabeça. Algumas pessoas contaram à polícia que o casal estava em processo de separação e que os dois brigavam constantemente.

Duas armas de fogo e um celular foram apreendidos, os objetos passarão por perícia. Os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão.