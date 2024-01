Marido mata esposa e sogra, e em seguida tira a própria vida no PR

Na tarde de quarta-feira (10), três pessoas foram encontradas mortas em uma residência no Bairro Sauner, em Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar, Edinaldo Gonçalves, de 23 anos, matou sua esposa, Talita Rosina Frá, de 20 anos, e a sogra, Bernadete de Fátima Alves, de 57 anos, a tiros. Em seguida, ele teria tirado a própria vida.

A polícia investiga a motivação do crime, mas de acordo com as informações apuradas até o momento, o casal teria brigado pela manhã. Na tarde, Talita decidiu sair de casa com a ajuda da mãe. Foi nesse momento que ambas foram mortas.



Após a perícia no local, os corpos foram removidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Pato Branco

* Com informações PP News e RBJ

