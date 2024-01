Marido mata esposa e sogra e depois tira a própria vida no PR

Três pessoas foram encontradas mortas na tarde de quarta-feira (10) em uma residência do Bairro Sauner, em Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar, Edinaldo Gonçalves, de 23 anos, matou a esposa dele, Talita Rosina Frá, de 20 anos, e a sogra, Bernadete de Fátima Alves, de 57 anos, a tiros. Em seguida, ele teria tirado a própria vida.

A polícia investiga a motivação do crime, mas, de acordo com as informações apuradas até o momento, o casal teria brigado pela manhã. À tarde, Talita decidiu sair de casa com a ajuda da mãe. Foi nesse momento que ambas foram mortas.



Após a perícia no local, os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco

* Com informações PP News e RBJ

