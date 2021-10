Da Redação

Marido é preso com arma de fogo após agredir esposa

Um homem foi preso, na manhã deste domingo (17), após agredir a esposa com um banquinho e mantê-la trancada em um quarto para não buscar socorro. O caso aconteceu em São José dos Pinhais.

De acordo com a Polícia Militar, as agressões ocorreram no fim da noite deste sábado (16). O homem teria agredido a esposa com vários tapas e com um banquinho, o que arrancou um dente da vítima. Para impedi-la de pedir ajuda, ele a manteve em cárcere privado em um quarto.

As equipes policiais foram acionadas pela filha da mulher, que percebeu o comportamento estranho na residência durante a manhã.

Na casa, o homem estava de posse de uma arma de fogo, carregada com sete munições, pronta para o disparo. Diante disso, ele foi preso em flagrante e agora está à disposição da Justiça.

Com informações: Banda B