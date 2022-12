Marido é preso após ser flagrado espancando mulher dentro do carro

Da Redação

O caso ocorreu na última terça-feira (27), mas o vídeo só foi divulgado nesta quinta-feira (29)

Um homem foi preso após ser flagrado espancando a esposa na frente do prédio da Guarda Municipal (GM), de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu na última terça-feira (27), mas o vídeo só foi divulgado nesta quinta-feira (29).

Na filmagem da câmera de segurança do prédio da GM, é possível ver o casal discutindo fora do carro. O motorista então entra no veículo e a mulher vai logo depois, no lado do passageiro. Na sequência, ela é agredida com tapas e puxões de cabelo. Um guarda municipal se aproxima e o homem foge, mesmo com a moça com metade do corpo para fora do automóvel e a porta aberta.

O guarda municipal Matiak contou à Banda B que o agente que faz a segurança na entrada da sede escutou os pedidos de socorro e tentou intervir, porém, o homem saiu com o veículo do local.

“O Guarda Municipal que fica na portaria percebeu que tinha algo errado e saiu para verificar. A mulher embarcou no veículo, ficou com parte do corpo para fora dele, com a porta aberta e, quando o motorista percebeu a aproximação do guarda, ele arrancou o veículo mesmo com ela com parte do corpo para fora”, contou.

O sentinela então avisou a equipe da Patrulha Maria da Penha. Os guardas fizeram as buscas e encontraram o motorista a algumas quadras dali.

“Eles rapidamente pegaram a viatura e saíram no encalço do veículo. Algumas ruas para baixo, conseguiram fazer a abordagem. Eles estavam retornando do local, que era uma rua sem saída. Foi perguntado sobre a mulher e ele disse que a mesma estava no mato”, afirmou Matiak.

Outra equipe da GM foi ao encontro da vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro e, por medo, pulou do carro. “Ela relatou que eles haviam brigado, que ele a tinha agredido e nessa rua, segundo ela, ele afirmou que iria matá-la. No desespero, ela então pulou do veículo, ferindo a mão”, destacou o GM. O agressor foi preso e levado para a delegacia.

Assista ao vídeo publicado pelo site Banda B:

