Marido de vereadora é morto a tiros no Paraná

O marido da presidente da Câmara de Sertanópolis, no norte do Paraná, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (27). Luiz Gonzaga Gomes Filho era advogado e casado com a vereadora Leila Pissinati (PSD).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu dentro de uma casa que fica no centro da cidade. Um morador da residência disse que dois homens armados pularam o muro e afirmaram ser policiais.

Depois, os suspeitos chamaram pelo nome do advogado e atiraram. De acordo com a polícia, o homem foi baleado na altura do peito.

Socorristas chegaram a ser chamados, mas o homem não resistiu. A polícia acredita que os atiradores usaram uma pistola 9 mm.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime.