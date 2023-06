Marido de mulher encontrada morta no carro foi flagrado dirigindo

A polícia acredita que a mulher já estava morta no momento do registro

Câmeras de segurança registraram Adair José Lago dirigindo o carro onde a esposa, Franciele Gusso Rigoni, foi encontrada morta em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o delegado do caso, Herculano Augusto de Abreu, ela estava na mesma posição em que o corpo foi localizado.

continua após publicidade

A polícia acredita que a mulher já estava morta no momento do registro. Apurações iniciais apontam que Franciele teria morrido 10 horas antes de ser encontrada na noite de quarta-feira (31/5). "Estamos aguardando os laudos do corpo. Nós achamos com a evidência que ela morreu na casa e não dentro do carro, inclusive por causa dos ferimentos", disse Abreu.

- LEIA MAIS: Marido de mulher encontrada morta dentro de carro em Colombo é preso

continua após publicidade

Ainda de acordo com o delegado, a polícia foi até a residência do casal e, com o uso de uma luz especial, encontrou manchas de sangue em uma porta, no chão e em uma cortina. Os locais haviam sido lavados.

Mais investigações apontaram que a sala da residência possuía um tapete, que não estaria mais no local durante a inspeção da polícia. O suspeito afirmou para as autoridades que a decoração havia sido retirada e levada para uma lavanderia. A polícia foi até o estabelecimento, mas não encontrou o tapete.

Com informações g1.

Siga o TNOnline no Google News