Marido de mulher encontrada morta dentro de carro em Colombo é preso

Adair José Lago, marido de Franciele Guso Rigoni, encontrada morta dentro de um carro em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso nesta sexta-feira (2), de acordo com o delegado Herculano Augusto de Abreu.

A prisão ocorreu no cemitério, logo após o enterro, conforme Abreu. Franciele Guso Rigoni tinha 36 anos e foi esfaqueada.

Segundo a polícia, o corpo foi localizado após uma equipe ser acionada para verificar uma denúncia feita pelo marido da vítima. Ele acionou as autoridades e disse que viu, por meio de um localizador, que o carro de Franciele estava parado em uma rua da cidade.

Para o delegado, o marido é o principal suspeito. "Existe forte indício que foi ele", afirmou. As informações são do G1.

As investigações, conforme a polícia, continuam para se esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (31), no bairro Guarani, e o corpo dela estava no banco do passageiro. Ainda de acordo com a polícia, a mulher estava com a bolsa no colo.

Ela tinha ferimentos na cabeça, testa, nuca e tórax.

