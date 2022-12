Marido armado com faca mantém mulher como refém durante 3h

Da Redação

O homem se entregou após negociações e foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Curitiba

Na tarde desta segunda-feira (19), uma mulher viveu três horas de horror como refém do seu marido na rua Cesar Eduardo José Araújo de Oliveira, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, no Paraná. Ele a ameaçava com uma faca e chegou a manter os dois filhos como reféns também, mas os liberou antes da chegada da equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O homem se entregou após negociações e foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Curitiba. A vítima sofreu ferimentos leves nos braços e no rosto e foi levada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tatuquara.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem tem diversas passagens pela polícia por lesão corporal, inclusive pela Lei Maria da Penha.

Com informações do Bem Paraná

