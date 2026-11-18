A locomotiva histórica Mallet 204, decorada e iluminada para as festas de fim de ano, percorrerá cidades do Paraná e de Santa Catarina entre os dias 2 e 20 de dezembro pelo projeto Rumo ao Natal. Com a presença do Papai Noel a bordo, o roteiro inclui apresentações musicais e culturais gratuitas para a população ao longo do trajeto ferroviário. O ponto alto da programação na Região Sul ocorre em Curitiba, no domingo (6), com um espetáculo ampliado que integra oficialmente o calendário do Natal de Curitiba 2026.

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No Paraná, a viagem começa no dia 2 de dezembro, na Lapa, e passa ainda por Ponta Grossa, Curitiba, Antonina, Morretes e Paranaguá, reunindo quatro apresentações culturais além da circulação do trem. A partir do dia 14, a composição segue para Santa Catarina, com passagens previstas por Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá, São Francisco do Sul, Joinville e Jaraguá do Sul. Em território catarinense, estão confirmados shows da Banda Guarani, em São Francisco do Sul, e do Grupo de Câmara SCAR, em Jaraguá do Sul.

Fabricada em 1950, a Maria Fumaça Mallet 204 possui 76 anos de operação e é reconhecida como a única locomotiva a vapor desse modelo ainda em atividade na América do Sul. De acordo com a gerente de Responsabilidade Social da Rumo, Tatiana Montório, a iniciativa busca estreitar o relacionamento com as comunidades, difundir noções de segurança ferroviária e valorizar a preservação da memória e do patrimônio histórico do setor.

Para evitar acidentes durante a passagem do trem iluminado, a concessionária orienta que o público mantenha uma distância mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a circulação da composição. A empresa recomenda ainda que os espectadores escolham locais seguros para fazer fotos e vídeos, redobrem a vigilância com crianças e animais de estimação e nunca tentem tocar ou subir nos vagões e na locomotiva, mesmo quando estiverem parados.

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Realizado pela Lume Eventos, o Rumo ao Natal conta com patrocínio da Rumo, por meio do Instituto Rumo, e incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal via Lei Rouanet. Os horários detalhados de cada parada podem ser conferidos nos canais oficiais da operadora logística (@rumologistica).