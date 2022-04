Da Redação

Maré invade calçada e imóveis em Matinhos, no Paraná

A praia de Matinhos, no litoral do Paraná, registrou ressaca durante a noite de quinta-feira (14). Imagens aéreas mostram a água do mar cobrindo toda a faixa de areia.

continua após publicidade .

Além de cobrir a faixa de areia, a maré invadiu parte da calçada e bateu contra a parede de casas e comércios que ficam de frente para o mar.

A ressaca ocorreu com o forte movimento das ondas sobre si mesmas, que é o resultado do mar agitado. Geralmente, o que causa o fenômeno é o avanço de frentes frias. Atualmente, uma massa de ar frio está passando pelo estado, o que derrubou as temperaturas por todo o Estado.

continua após publicidade .

Conforme a matéria publicada pelo g1, não houve registros de estragos causados pela maré alta.

Informações g1.