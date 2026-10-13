Maratona Internacional do Paraná volta à Ponte de Guaratuba em 2027 com premiação total de R$ 581 mil

A Ponte de Guaratuba, no Litoral, voltará a ser palco da Maratona Internacional do Paraná (MIP). Com a segunda edição programada para março de 2027, a prova, que já está entre as melhores do Brasil, conta com uma novidade: mais de meio milhão de reais em premiações e bônus de até R$ 100 mil por recorde, superando o valor total pago da primeira edição.

-LEIA MAIS: Homem é preso em flagrante ao perseguir ex-companheira até a delegacia em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em 2027, as provas serão realizadas nos dias 26, 27 e 28 de março e terão R$ 581 mil em premiação, com bônus de até R$ 100 mil para atletas que estabelecerem novos recordes brasileiros na maratona, além de bonificações para quem superar os tempos oficiais da própria competição.

A premiação geral da Elite contempla os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina nas duas distâncias. Além dos troféus, os atletas receberão valores em dinheiro, conforme a classificação final e os critérios estabelecidos no regulamento da competição.

Os cinco primeiros colocados dos 42 km receberão R$ 50 mil, R$ 22 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, em cada categoria. Nos 21 km, os valores serão de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro, R$ 1 mil para o quarto e R$ 500 para o quinto colocado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já em relação ao bônus, na prova de 42 km o valor pago a quem estabelecer um novo recorde brasileiro será de R$ 100 mil tanto para a categoria masculina quanto para a feminina. Nos 21 km, a bonificação será de R$ 25 mil para cada categoria. Os tempos de referência para esses recordes serão divulgados pela organização na semana da prova.

Também será oferecido um bônus de R$ 5 mil aos atletas que estabelecerem os novos recordes da própria competição, nos percursos de 42 km e 21 km, nas categorias masculina e feminina. Para essa bonificação, serão considerados os tempos oficiais registrados na edição de 2026.

Os valores de premiação a serem pagos em 2027 superam o de 2026, quando foram pouco mais de R$ 300 mil, com destaque para os campeões da maratona, que levaram R$ 50 mil cada, além de um bônus para o primeiro brasileiro(a), no valor de R$ 10 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a organização, a premiação integra a estratégia de fortalecer a presença da Maratona Internacional do Paraná no calendário nacional de corridas de rua, estimular o desempenho esportivo e ampliar a relevância da competição entre atletas profissionais e participantes de diferentes categorias.

PONTE COMO PALCO – Realizada em 2026, a primeira MIP serviu também como “inauguração” da Ponte de Guaratuba, construída pelo Governo do Paraná em menos de dois anos e que colocou fim a uma espera de décadas da população não só do Litoral, mas de todo o Estado. Milhares de atletas percorreram os mais de 1,2 quilômetro de extensão da ponte antes mesmo da liberação de tráfego dos primeiros veículos, no dia 2 de maio. A ponte havia sido inaugurada oficialmente um dia antes.

Assim como na primeira edição, a Ponte de Guaratuba proporciona aos corredores a experiência de atravessar um dos principais cartões-postais do litoral paranaense, com o mar e a paisagem da região como cenário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em 2026, a Maratona Internacional do Paraná mostrou a força que ela pode alcançar. Tivemos mais de 20 mil atletas, movimentamos o Litoral e colocamos o Paraná no mapa das grandes corridas de rua do Brasil. Agora, o desafio é fazer uma segunda edição ainda maior, com uma experiência cada vez melhor para quem vem correr e para quem vive o evento junto com a gente”, destacou o diretor da VOA Esportes, João Guilherme Leprevost.

MIP – Além dos tradicionais 42 quilômetros da maratona, a prova contará também com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, sendo que todos passam pela Ponte de Guaratuba. As inscrições estão abertas pelo site do Ticket Sports. Para mais informações, acompanhe o perfil oficial da prova no Instagram: @maratonadoparana.



