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PEDESTRIANISMO

Maratona Internacional de Maringá deve reunir 15 mil atletas; inscrições abrem dia 23

Com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, a competição marca a entrada definitiva de Maringá no calendário dos grandes eventos de corrida do País

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 11:23:03 Editado em 11.06.2026, 11:22:56
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Maratona Internacional de Maringá deve reunir 15 mil atletas; inscrições abrem dia 23
Autor Competição acontece no próximo dia 23 - Foto: Reprodução

A Maratona Internacional de Maringá deve receber 15 mil atletas, segundo as estimativas dos organizadores da prova. O evento será realizado entre os dias 20 e 22 de novembro. As inscrições para a prova serão abertas no dia 23 de junho, às 14h, pela plataforma Ticket Sports.

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Com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, a competição marca a entrada definitiva de Maringá no calendário dos grandes eventos de corrida de rua do País. Além da participação de corredores amadores, a organização pretende atrair atletas de elite do Brasil e do Exterior, impulsionada por uma premiação superior a R$ 300 mil.

A programação será distribuída em três dias. Na sexta-feira (20), acontece a prova de 5 quilômetros. No sábado (21), os atletas participam da meia maratona, com 21 quilômetros, além da Maratoninha (prova para as crianças). Já no domingo (22), serão realizadas as provas de 10 quilômetros e os 42 quilômetros.

A prova será disputada em percursos desenvolvidos para valorizar uma das características mais reconhecidas da cidade: a qualidade da malha viária urbana, com avenidas amplas e traçado favorável para corridas. A organização prepara intervenções musicais distribuídas ao longo dos percursos para incentivar os atletas durante a prova e criar um ambiente de celebração para participantes e espectadores.

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