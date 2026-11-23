Estudo analisou mais de 439 mil focos de calor entre 2010 e 2025, orientou a Operação Ignis Praesidium e foi apresentado ao Ibama, em Brasília

A integração entre uma análise geoespacial da recorrência do fogo como indicador de risco para incêndios florestais no Paraná e os dados cadastrais, também mapeados por satélite, serviu como base para a atuação preventiva do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). O mapeamento feito pelo Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, ajudou o BPMA a notificar 87 alvos em diferentes regiões do Estado, e virou tema de pesquisa científica apresentada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na última semana, em Brasília.

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O trabalho científico, realizado pela equipe de Geointeligência do Simepar e apresentado durante o Simpósio Brasileiro de Fiscalização Ambiental, detalha que a análise geoespacial foi feita para todo o período entre 2010 e 2025, nos 399 municípios paranaenses. Através do uso de dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), foi possível identificar quais propriedades que fizeram uso recente e recorrente de fogo de forma irregular, aumentando o risco de incêndios florestais.

Foram analisados 439.104 focos de calor localizados por satélite entre 2010 e 2025, e os pesquisadores descobriram núcleos de alta recorrência na região Central do Estado (Prudentópolis, Palmas, Guarapuava, Cruz Machado, Pinhão e Castro), Leste (Cerro Azul, Doutor Ulysses, Adrianópolis e Rio Branco do Sul) e Norte do Paraná, enquanto a faixa litorânea e a Serra do Mar apresentaram poucas detecções.

Os meses de julho a setembro, em conjunto, predominaram em 57,6% das áreas monitoradas, caracterizando o final do inverno como a janela crítica do uso do fogo no Estado. Com relação ao período, o ano de maior incidência foi 2021.

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Dos 556.047 imóveis do CAR analisados, 11,4% apresentaram ao menos um foco de calor entre 2020 e 2025. As detecções em até três anos ocorreram em 97,1% dos imóveis, indicando um padrão compatível com eventos esporádicos ou ocasionais. Em contrapartida, 0,33% dos imóveis cadastrados apresentaram detecções em quatro, cinco ou seis anos dentro deste mesmo período.

Esse pequeno subconjunto concentrou 28,6 % dos focos de calor mapeados nestes seis anos. Foram 278 imóveis que tiveram focos de calor em todos os seis anos analisados nesta etapa da pesquisa, o que indicou o uso persistente do fogo e subsidiou a análise de campo do BPMA. Pelo menos 27% deles ficam a menos de 3 km de unidades de conservação, o que aumenta o risco de danos oriundos de incêndios florestais.

“Conclui-se que a recorrência do fogo, mensurada a partir de dados abertos de focos de calor e integrada a uma grade territorial homogênea e ao CAR, é um indicador de risco simples, transparente e replicável em outros estados e biomas, capaz de orientar a fiscalização preventiva e de fortalecer a articulação entre monitoramento remoto e atuação em campo no enfrentamento aos incêndios”, explica Gabriel Henrique de Almeida Pereira, pesquisador do Simepar.

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CAMPO - A partir da análise do Simepar, as notificações preventivas tiveram início em agosto de 2026, durante a Operação Ignis Praesidium, desenvolvida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental entre 3 e 7 de agosto. Os imóveis prioritários foram encaminhados às cinco Companhias do BPMA para atendimento em campo.

Na primeira etapa da operação, foram consolidados registros de atendimento e notificação preventiva em 87 alvos distribuídos em diferentes regiões do Paraná. As notificações tiveram caráter educativo, informativo e preventivo, dando ciência aos proprietários ou responsáveis sobre a recorrência histórica de focos de calor identificada na área, os riscos associados ao uso do fogo e a necessidade de autorização do órgão ambiental competente, quando aplicável.

Os imóveis identificados permanecerão no planejamento das ações de fiscalização ambiental, com previsão de continuidade do monitoramento remoto e de novas ações de orientação e fiscalização. A proposta é acompanhar esses alvos nos anos seguintes para verificar se o padrão de recorrência é interrompido ou se surgem novos eventos.

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Também está prevista a intensificação das ações preventivas nos próximos anos, mantendo a mesma lógica de inteligência e análise geoespacial para seleção e priorização dos alvos, de modo a direcionar o emprego das equipes para áreas com maior risco e recorrência histórica.

“A gente hoje não consegue falar sobre prevenção ambiental sem a integração com outros órgãos, e esse foi um exemplo de situação prática aplicada que realmente deu resultados. Essa parceria com o Simepar amplia a nossa capacidade de compreender o comportamento do fogo no território e transforma a informação produzida por sensoriamento remoto em ações concretas de prevenção ambiental”, afirma a tenente Ana Ruth Motta, do BPMA.

“Com isso, em vez de aguardar a ocorrência de grandes incêndios, para então atuar, conseguimos identificar de forma prévia a ocorrência desses fatos históricos e direcionar o policiamento para os locais de maior incidência”, acrescenta.

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Em situações futuras nas quais sejam identificadas novas ocorrências, a Polícia Ambiental realizará a análise individual de cada caso. Havendo elementos que permitam comprovar a materialidade, a autoria e o nexo causal entre a conduta do responsável e o uso irregular do fogo ou o dano ambiental, poderão ser adotadas as medidas administrativas e criminais cabíveis, incluindo a lavratura de Auto de Infração Ambiental e o encaminhamento da ocorrência às autoridades competentes.



