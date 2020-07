Manifestantes vão ao prédio do prefeito de Curitiba protestar contra fechamento de academias

Continua após publicidade

Na noite deste sábado (13), um grupo de manifestantes promoveu um buzinaço em frente ao prédio onde mora o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no bairro Batel. Eles protestavam contra o fechamento de academias esportivas, decretado no sábado e que passa a valer a partir de segunda-feira (15).

Devido à pandemia do covid-19 e o avanço dos números de Curitiba, a prefeitura decretou no sábado o “alerta laranja”. Isso significa que várias atividades na cidade vão voltar a fechar. Entre elas, academias e todas as práticas esportivas, igrejas e templos religiosos, praças e parques e todas as atividades de entretenimento (como teatro, festas e correlatas), além de bares. O anúncio destas medidas foi feito pela secretária municipal de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Na manifestação, alguns criticaram Greca, reclamaram da falta de medidas do poder público e afirmavam que “academia é saúde”. Por outro lado, outras pessoas responderam que os manifestantes deveriam ficar em casa, respeitando o isolamento social.

Com informações do Bem Paraná