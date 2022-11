Manifestantes bloqueiam BR-277, no Litoral do Paraná

Da Redação

No Twitter, a PRF repassou sugestão de desvio para evitar a região da manifestação

Manifestantes voltaram a bloquear totalmente a BR-277 no quilômetro 6 desde a uma hora da madrugada desta segunda (21). De acordo com a polícia, a fila no sentido Paranaguá já está em 10 quilômetros.

O bloqueio já atrapalha as operações no Porto de Paranaguá, já que os caminhões não conseguem chegar às empresas e nem ao pátio do porto.

Em Paranavaí, no km 109 da BR 376, sentido crescente (sentido a Maringá/PR), houve interdição total de pista, em virtude de manifestações populares na madrugada desta segunda (21), mas o local foi liberado.

fonte: Silvia Vilarinho

Até a manhã de domingo (20), era 22 interdições em rodovias federais. Um novo balanço deve ser divulgado na manhã desta segunda (21). O protesto acontece desde sexta-feira (18), após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.









