Mandaguaçu: homem de 33 anos é morto com vários tiros

Da Redação

O homicídio foi registrado na madrugada desse domingo

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (14), na Vila Guadiana, em Mandaguaçu, município que fica a 20,9 quilômetros de distância de Maringá, norte do Paraná. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), um homem, de 33 anos, foi morto com vários tiros nas proximidades do terminal rodoviário.

O crime foi registrado por volta das 5h45. Moradores do bairro acordaram assustados com barulhos de tiros e, ao averiguarem o que havia acontecido, se depararam com uma vítima desacordada.

Eles acionaram a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) rapidamente. No entanto, assim que as equipes chegaram no local, nada pôde ser feito, já que Cleberson Itero não apresentava sinais vitais.

Conforme as autoridades, o homem sofreu disparos de arma de fogo na região do tórax, pernas e costas.

O Instituto Médico Legal de Maringá compareceu ao endereço para recolher o corpo.

Cleberson tinha passagens pela polícia, porém, os crimes não foram especificados. O caso é investigado pela Polícia Civil.

