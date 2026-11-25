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Moradora de Nova Esperança do Sudoeste morreu afogada dentro de casa durante alagamento; sexta vítima ainda não foi identificada oficialmente

A aposentada Nadir Borges, 76 anos, moradora de Nova Esperança do Sudoeste (PR), é a quinta vítima identificada dos temporais que atingiram o estado entre segunda-feira (23) e terça-feira (24). Ela morreu afogada dentro da própria residência durante um alagamento provocado pela chuva intensa.

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A identificação de Nadir foi confirmada nesta quarta-feira (25). A sexta pessoa que morreu em decorrência das tempestades ainda não teve a identidade divulgada oficialmente.

Em Nova Esperança do Sudoeste, a chuva se intensificou por volta das 14h30 de terça-feira. A força da água provocou alagamentos, invadiu casas e arrastou veículos. Nadir e um idoso que morava na residência vizinha morreram após ficarem presos durante a inundação.

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O temporal também causou danos materiais, interrupções no fornecimento de energia elétrica e problemas na comunicação telefônica.

Outras vítimas dos temporais no Paraná

Com a identificação de Nadir, cinco das seis vítimas dos temporais foram oficialmente identificadas. As mortes ocorreram em diferentes municípios do Paraná, após alagamentos e enxurradas provocados pelas fortes chuvas.

Entre as vítimas estão:

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- Marilene Rodrigues, 35 anos, moradora de Verê. Ela foi arrastada pela enxurrada na terça-feira (24), quando teria tentado salvar o cachorro da família. O corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (25).

- Ivanildo Mendes, 25 anos, morador de Mato Rico. Ele morreu após ser arrastado pela correnteza enquanto tentava atravessar uma estrada alagada de motocicleta.

- Antonio Ferreira, 81 anos, morador de Campo Largo. Morreu afogado dentro da residência onde morava.

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- Clotilde Ferreira, 76 anos, também moradora de Campo Largo. Ela morreu na mesma ocorrência, junto com o marido.

A sexta vítima é um idoso que morava na residência vizinha à de Nadir, em Nova Esperança do Sudoeste. Ele também morreu afogado durante o alagamento, mas sua identidade ainda não foi divulgada oficialmente.

Os temporais deixaram um cenário de destruição em diferentes regiões do Paraná, com casas inundadas, veículos arrastados pela correnteza, famílias desalojadas e interrupções em serviços essenciais.

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Nova Esperança do Sudoeste está entre os municípios mais atingidos. De acordo com a Defesa Civil estadual, cerca de 300 imóveis foram danificados, aproximadamente 400 pessoas ficaram desalojadas e outras 400 desabrigadas.

As equipes de resgate, servidores municipais e voluntários seguem mobilizados no atendimento às famílias e nos trabalhos de limpeza e recuperação das áreas atingidas.