Mais um: PRF apreende cerca de 450 mil maços de cigarros no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista já possui passagens na polícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da manhã desta terça-feira (25), uma carreta carregada de cigarros contrabandeados do Paraguai, transitando pelo centro de Umuarama, no Paraná.

continua após publicidade .

O condutor, que é morador de Japorã, no Mato Grosso do Sul, e possui diversas passagens pela polícia, alegou que pegou o veículo no município de Icaraíma, também no Paraná, e levaria até Umuarama.

- LEIA MAIS: PRF prende casal com meia tonelada de maconha no PR; vídeo

continua após publicidade .

No interior da carroceria da carreta, os policiais encontraram cerca de 450 mil maços de cigarros contrabandeados. A equipe PRF também identificou que o caminhão estava com placas clonadas, e que o veículo original havia sido roubado em Cotia, no estado de São Paulo, em agosto de 2022.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.





continua após publicidade .

Na terça passada

PRF apreende em Londrina caminhão carregado com cigarros

Um homem de 43 anos, foi preso flagrante pelo crime de contrabando no início da manhã desta terça-feira (18). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 06 horas da manhã quando uma equipe deslocava pela PR-445 e desconfiou da atitude do motorista de um caminhão baú, que realizou uma manobra brusca ao perceber a aproximação da viatura.

Ao ser abordado, o condutor informou que o veículo estava carregado com aproximadamente 400 caixas de cigarros do Paraguai (cerca de 200 mil maços), e que pegou o veículo carregado em Cambé/PR e levaria para a cidade de São Paulo/SP.

O motorista foi encaminhado para a Polícia Federal de Londrina. Já o veículo foi encaminhado para a Receita Federal desta mesma cidade para posterior contagem da mercadoria e procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News