Mais um: moradora de Kaloré cai em golpe ao tentar emitir passaporte

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou mais uma ocorrência de estelionato nesta segunda-feira (17). Desta vez, uma moradora da cidade de Kaloré perdeu cerca de R$ 150 ao cair em um golpe enquanto tentava emitir o seu passaporte.

Conforme relato da vítima, ela estaria fazendo a solicitação do documento através da internet, quando realizou o pagamento de um boleto no valor de R$ 149. Mas, logo em seguida, ela percebeu que o boleto estava irregular e não pertencia ao site oficial da emissão do passaporte.

O caso foi registrado na Rua José Darienso, área central do município. A vítima acionou a PMPR, que repassou as orientações necessárias.





Outro caso

Moradora de Ivaiporã é vítima de tentativa de golpe pelo Whatsapp

Na manhã de segunda-feira (17), uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) para relatar que a mãe dela, de 64 anos, foi vítima de uma tentativa de golpe no WhatsApp.

Segundo relato da filha aos policiais, sua mãe estava tendo contato via WhatsApp com um homem que supostamente reside em Pelotas, e este solicitou para ela que enviasse R$900,00 para ele comprar passagem para vir morar com ela.

Disse ainda, que no dia anterior, o homem solicitou a foto do cartão da mãe dela. Mesmo ela orientando sua mãe, o autor pediu para que um taxista fosse até a casa da mulher e a levasse até a lotérica para realizar o depósito.

Quando a idosa conversou com o taxista, ele achou estranho. A família foi comunicada e a Polícia Militar acionada.

