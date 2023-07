Mais um homem é preso por envolvimento em ataque a colégio de Cambé

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 19 anos, morador de Santo André (SP), na manhã desta segunda-feira (10), também por envolvimento no ataque ao Colégio Helena Kolody, ocorrido em Cambé, no dia 19 de junho deste ano.

O rapaz participou ativamente do crime instigando o atirador a realizar o ataque. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, sendo indiciado por homicídio qualificado. As investigações também identificaram que este rapaz era um agressor em potencial e poderia cometer seu próprio atentado no estado de São Paulo.

A ação contou com o apoio da equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Diretoria de Operações Integradas e Inteligência (Diopi), Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dentro dessa investigação também foram presos, além do autor, um homem de 35 anos, um homem de 39 anos e um homem de 21 anos, os três em Rolândia, e um homem de 18 anos de Gravatá, no estado de Pernambuco.

As investigações seguem em andamento.

