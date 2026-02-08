Mais um grupo de estudantes do Paraná embarca para intercâmbio no Canadá

Mais 23 estudantes da rede estadual de ensino selecionados para o intercâmbio no Canadá pelo programa Ganhando o Mundo embarcaram na manhã deste domingo (08), no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Com a saída do grupo, o Governo do Paraná encerra a primeira etapa de embarques da maior edição do programa desde a sua criação, em 2022.

Desde o início deste ano, mais de 610 estudantes já embarcaram para intercâmbios educacionais na Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá. Os embarques seguem ao longo do ano, conforme o calendário dos países de destino.

Entre os estudantes que embarcaram nesta etapa está Iricia Maria Dala da Silva, de 16 anos, aluna do Colégio Estadual Santa Cândida, de Curitiba. Apesar de já ter feito viagens internacionais e de avião, ela afirma que a expectativa para o intercâmbio é diferente.

Ansiosa, Iricia destaca a vontade de conhecer novos lugares, experimentar outras culturas e comidas, além de aprimorar o inglês. “Estou muito animada para viver essa experiência, aprender uma nova língua e conhecer pessoas diferentes. É pensamento positivo sempre”, declarou.

Outro estudante que embarcou neste domingo foi Fernando Kozechen, de 16 anos, aluno do Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Franco, de Mandirituba. Para ele, o intercâmbio representa uma conquista pessoal, destacando que a experiência reforçou a confiança em suas próprias capacidades e abriu novas perspectivas para o futuro.

“Estou animado e também nervoso, porque nunca viajei de avião, mas muito ansioso para conhecer uma nova cultura, fazer novas amizades e aprender um novo idioma, que hoje é essencial para o mercado de trabalho”, afirmou Fernando. O estudante acredita que o intercâmbio será uma forma de vivenciar, na prática, seus planos de morar fora do país no futuro e agradeceu ao Governo do Estado pela oportunidade.

A intercambista Sophia Santos Garcia, de 16 anos, do Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa, em Paranapoema, também não escondeu a ansiedade para viver essa nova experiência. “É tudo diferente do meu cotidiano, uma nova cultura, novas pessoas, e isso me deixa muito animada. Quero trazer novos conhecimentos, novos aprendizados e aprimorar o inglês, e estou muito feliz com essa oportunidade”, disse.

OPORTUNIDADES

Criado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), o Ganhando o Mundo garante a estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino a oportunidade de cursar um período letivo no exterior, com todas as despesas custeadas.

Durante a experiência, os alunos frequentam escolas públicas estrangeiras e vivem com famílias anfitriãs, ampliando a vivência cultural e o aprendizado de uma segunda língua.

Para o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o programa reforça o compromisso do Paraná com a educação pública e com a ampliação de oportunidades para os jovens. Segundo ele, o Ganhando o Mundo é uma política pública que transforma vidas e amplia horizontes. “Cada estudante que embarca carrega consigo o esforço pessoal, o apoio da família e o investimento do Paraná em uma educação pública de qualidade e inclusiva”.

O embarque do último grupo para o Canadá simboliza o planejamento e a dimensão alcançada pelo programa. Com a conclusão desta primeira etapa, aproximadamente um terço dos estudantes previstos para 2026 já embarcou.

Nesta edição, a maior da história do Ganhando o Mundo, serão 2.000 estudantes intercambistas, com 1.000 vagas destinadas ao Canadá, 300 à Irlanda, 300 à Nova Zelândia, 200 ao Reino Unido e 200 à Austrália.

Com isso, o número de participantes desde 2022 chega 4.540 jovens, com investimento acumulado superior a R$ 500 milhões. O pacote de apoio inclui alimentação, hospedagem, transporte

interno, emissão de passaporte e vistos, passagens aéreas, exames médicos, vacinas, seguro-viagem, matrícula e mensalidade na escola estrangeira, além de material didático, uniforme e documentação acadêmica. Cada estudante também recebe um auxílio mensal de R$ 800 durante o intercâmbio.







