Mais um acidente com morte é registrado na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A motorista de um dos carros morreu e a passageira ficou presa às ferragens

Uma mulher morreu durante mais um acidente registrado na BR-277, na noite desta terça-feira (31). A colisão entre um caminhão e dois carros aconteceu no distrito de Guará, em Guarapuava, no Paraná. Pelo menos oito pessoas estão envolvidas na batida.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos envolvidos no acidente vinha da Argentina. A motorista de um dos carros morreu e a passageira ficou presa às ferragens.

LEIA MAIS: Criança de 3 anos está entre as vítimas da tragédia na BR-277

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro e remover a mulher das ferragens. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Vicente.

O motorista do caminhão e os quatro ocupantes do veículo da Argentina não tiveram ferimentos. Ambos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apontou negativo quanto ao uso de álcool.

As causas do acidente ainda não foram apuradas.

continua após publicidade .





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News