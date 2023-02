Mais objetos não identificados são flagrados no céu do Paraná; veja

Da Redação

Objeto luminoso flagrado no centro-cívico de Curitiba, no Paraná

Nos últimos dias, um assunto que vem dando o que falar nas redes sociais são os objetos não identificados que estão sendo flagrados no céu de todo o mundo. Autoridades dos Estados Unidos, Uruguai, China e Canadá estão investigando a possível aparição de "Ovnis".

Neste final de semana, no entanto, as aparições foram registradas no Brasil, especificamente no estado do Paraná. Até o momento, cidades de Alvorada do Sul, Maringá e a capital paranaense, Curitiba, foram "visitadas".

LEIA MAIS: Estudante flagra objetos luminosos no céu do Paraná; assista

Na tarde deste domingo (12), uma professora registrou dois objetos voadores de forma cilíndrica na região do Parque do Ingá, em Maringá. Em suas redes sociais, a mulher afirmou que os objetos estariam na altura de um avião comercial, mas seriam maiores que uma aeronave e se moveram algumas vezes até desaparecer.

De acordo com ela, não foi possível identificar o que poderiam ser, no entanto, disse que não se pareciam com um balão. A informação é do Grupo Pinga Fogo.

Assista: null - Vídeo por: Grupo Pinga Fogo

Na capital



Em Curitiba, moradores do centro-cívico fizeram registros de uma luz estranha. De acordo com o autor de um dos vídeos, o objeto luminoso não identificado foi avistado no Passeio Público.

A luz que aparece piscando e mudando de cor durante o voo pelo céu curitibano, é muito parecida com a que foi registrada no município de Alvorada do Sul, por um estudante que aproveitava o final de semana. Acesse o link da matéria a cima.

Assista o vídeo registrado em Curitiba: null - Vídeo por: tnonline

