Mais de mil técnicos da Copel atendem 38 mil consumidores sem energia

Equipes da Copel estão destacadas desde o fim da tarde de terça-feira (9), para o atendimento aos reflexos do temporal que atingiu o Paraná. No momento, há 38 mil consumidores desligados em todo o Estado. Os municípios com maior número de domicílios desligados no momento são Santo Inácio e São Jerônimo da Serra, na região Norte, Cidade Gaúcha e Pérola, no Noroeste, Guaíra e Cruzeiro do Iguaçu, no Oeste, Tibagi e Reserva, no Centro-Sul, e Quitandinha e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Acidente entre caminhões causa congestionamento na BR-376 no Paraná

Mobilizadas ao longo desta madrugada, as equipes da Copel conseguiram religar 93% das unidades consumidoras afetadas. Desde o início, mais de 1.100 profissionais da companhia foram destacados para trabalhar no conserto da rede.

continua após publicidade

A incidência de ventos chegou a até 90 km/h em algumas localidades. As regiões Oeste e Sudoeste foram as primeiras afetadas, seguidas pelo Centro-Sul e pela Região Metropolitana de Curitiba. Mais tarde, as regiões Norte e Noroeste também foram atingidas por um novo temporal. No início da noite de terça, momento mais crítico do temporal, 172 mil unidades consumidoras estavam desligadas.

As equipes trabalham para atender a 3,4 mil serviços emergenciais registrados no sistema da companhia. Cada serviço representa um ponto diferente na rede que precisa ser inspecionado e consertado. Em algumas localidades, os temporais provocaram quebra de postes e queda de árvores sobre os cabos, o que exigirá reconstrução de parte da rede.

O trabalho continuará ao longo desta quarta (10), até que todos os consumidores tenham o fornecimento de energia restabelecido.

continua após publicidade

SEGURANÇA:

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site, e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

SANEPAR:

Com as quedas de energia, o abastecimento de água ficou comprometido em algumas localidades, como Corumbataí do Sul, São Jorge do Patrocínio, Corbélia, Umuarama, Mandirituba, Lapa, Campina da Lagoa, Boa Esperança do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste, Toledo, Vitorino, Ortigueira, Curitiba e Campo Largo.

CHUVAS:

De acordo com o Simepar, choveu 69,4 em Umuarama e 60,6 mm em São Miguel do Iguaçu, cidades mais atingidas desta terça. Além disso, as precipitações alcançaram 46,9 mm em Curitiba, 50 mm na Lapa e em Laranjeiras do Sul, e 43,2 mm em Palmas. Confira a lista em todo o Estado AQUI .

Siga o TNOnline no Google News