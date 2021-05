Mais de 976 mil paranaenses foram diagnosticados com a Covid

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (8) mais 5.535 casos confirmados e 174 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 976.785 casos confirmados e 23.631 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (24), fevereiro (25), março (149), abril (1.418) e maio (3.882) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (3), julho (5), agosto (2), setembro (3), outubro (4), novembro (4) e dezembro (15).

INTERNADOS – O informe relata que 2.474 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.018 pacientes em leitos SUS (963 em UTI e 1.055 em enfermaria) e 456 em leitos da rede particular (253 em UTI e 203 em enfermaria).

Há outros 2.235 pacientes internados, 919 em leitos UTI e 1.316 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 174 pacientes. São 72 mulheres e 102 homens, com idades que variam de 17 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 1º de dezembro de 2020 a 7 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (28), Londrina (21), Cambé (10), Maringá (6), Toledo (6), Rio Branco Do Sul (5), Colombo (3), Fazenda Rio Grande (3), Guarapuava (3), Pinhão (3), Ponta Grossa (3), São José Dos Pinhais (3), São Pedro Do Ivaí (3), Telêmaco Borba (3), Umuarama (3), Almirante Tamandaré (2), Assai (2), Campina Grande Do Sul (2), Colorado (2), Faxinal (2), Foz Do Iguaçu (2), Imbaú (2), Irati (2), Jataizinho (2), Mauá Da Serra (2), Pato Branco (2), Piraquara (2), Quitandinha (2) e Santo Antônio Da Platina (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Assis Chateaubriand, Cafeara, Campo Largo, Castro, Centenário Do Sul, Cianorte, Coronel Vivida, Ibiporã, Jaguapitã, Jardim Alegre, Joaquim Tavora, Kaloré, Mandaguari, Marilândia Do Sul, Nova América Da Colina, Nova Tebas, Paiçandu, Palmas, Palotina, Paranaguá, Perola, Pinhais, Pirai Do Sul, Pitanga, Pontal Do Paraná, Porecatu, Primeiro De Maio, Quatro Barras, Rebouças, Rio Negro, Rondon, Salto Do Itararé, São Miguel Do Iguaçu, Sarandi, Sertanópolis, Siqueira Campos, Terra Boa, Terra Rica, Tibagi, Uniflor, Ventania e Wenceslau Braz.