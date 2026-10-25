Mais de 90 urnas precisaram ser substituídas no PR, aponta Justiça Eleitoral

O Paraná registrou 272 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas em 100 zonas eleitorais até as 11h deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), 92 equipamentos precisaram ser substituídos. Os problemas mais frequentes estão relacionados a substituições de baterias e outros procedimentos para o reparo dos equipamentos.

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Foi também registrada falta de energia elétrica em 60 locais de votação de 37 municípios, em 150 seções de 33 zonas eleitorais, afetando 41.007 eleitores.

No balanço das 9h, o tribunal havia informado 134 ocorrências com urnas em 71 zonas eleitorais e 47 substituições.

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Em Apucarana, uma urna foi trocada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Também foi registrada falta de energia elétrica no Colégio São José, mas a situação foi resolvida logo após o início da votação. Nos dois casos, não houve prejuízo para os eleitores.

As condições climáticas também são monitoradas pelo TRE-PR. Conforme o boletim das 11h, havia tempo estável em 71% dos locais de votação e chuva leve ou moderada em 27,5%. Chuva intensa ou temporal foi registrada em 0,20% dos locais, enquanto ventos fortes foram informados em 0,13%.





