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ELEIÇÕES 2026

Mais de 90 urnas precisaram ser substituídas no PR, aponta Justiça Eleitoral

Interrupções no fornecimento de energia atingiram 150 seções eleitorais; em Apucarana, problema ocorreu no Colégio São José

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mais de 90 urnas precisaram ser substituídas no PR, aponta Justiça Eleitoral
Autor Votação é tranquila em Apucarana, com poucos incidentes - Foto: Lis Kato

O Paraná registrou 272 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas em 100 zonas eleitorais até as 11h deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), 92 equipamentos precisaram ser substituídos. Os problemas mais frequentes estão relacionados a substituições de baterias e outros procedimentos para o reparo dos equipamentos.

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-LEIA MAIS: Votação começa com tranquilidade e poucas filas em Apucarana

Foi também registrada falta de energia elétrica em 60 locais de votação de 37 municípios, em 150 seções de 33 zonas eleitorais, afetando 41.007 eleitores.

No balanço das 9h, o tribunal havia informado 134 ocorrências com urnas em 71 zonas eleitorais e 47 substituições.

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Em Apucarana, uma urna foi trocada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Também foi registrada falta de energia elétrica no Colégio São José, mas a situação foi resolvida logo após o início da votação. Nos dois casos, não houve prejuízo para os eleitores.

As condições climáticas também são monitoradas pelo TRE-PR. Conforme o boletim das 11h, havia tempo estável em 71% dos locais de votação e chuva leve ou moderada em 27,5%. Chuva intensa ou temporal foi registrada em 0,20% dos locais, enquanto ventos fortes foram informados em 0,13%.


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Eleições paraná segundo turno tribunal regional eleitoral urna eletrônica
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