Mais de 85 mil turistas visitam atrativos do PR no feriado

Os principais parques e atrações turísticas do Paraná receberam mais de 85 mil visitantes durante os feriados prolongados de Páscoa, entre 15 e 17 de abril, e de Tiradentes, de 21 e 24 deste mês. Foz do Iguaçu, na Região Oeste, foi o destino mais procurado. E na cidade das Cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu, principal indicador de visitação na tríplice fronteira, recebeu 47.403 pessoas. O Marco das Três Fronteiras, com 14.275 turistas, e a Itaipu Binacional, com 14.174 turistas, também tiveram bom público.

Outros atrativos com destaque foram o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, com 4.005 pessoas nos dois períodos; o Parque Estadual da Serra da Baitaca, entre Quatro Barras e Piraquara (2.673); Monumento Natural Salto São João, em Prudentópolis (1.197); Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi (1.073); e Parque Estadual Pico do Morumbi, em Morretes (848). No total, 85.648 turistas visitaram os diferentes pontos do Paraná.

“Os números demonstram o interesse da população em visitar nossos atrativos naturais. O Instituto Água e Terra (IAT) está constantemente buscando atender o interesse dos paranaenses em ofertar mais qualidade de vida e garantir um passeio seguro a quem procura os parques estaduais”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

Em relação ao Parque Nacional do Iguaçu, o número é consideravelmente superior ao mesmo período do ano passado. O dia de Tiradentes, 21 de abril, caiu em uma quarta-feira, e o local recebeu 1.137 visitantes no dia. À época haviam restrições de circulação em razão da pandemia da Covid-19 que, com o avanço da vacinação, diminuiu consideravelmente nesta temporada. Foram 24.297 turistas durante a folga de Tiradentes e mais 23.106 no feriado de Páscoa.

De acordo com a prefeitura de Foz do Iguaçu, a rede hoteleira da cidade, com mais de 28 mil leitos em 180 hotéis, albergues e pousadas, a ocupação média ficou em 88,2% neste último recesso de abril.

EXCEÇÕES – Dos 24 Parques Estaduais abertos para visitação no Paraná, conforme a Portaria nº 313/2021 do IAT, apenas dois atrativos ficaram fechados durante o feriado de Tiradentes por motivos de segurança: o Caminho do Itupava, no Parque Estadual Serra da Baitaca, na Região Metropolitana de Curitiba; e a trilha que dá acesso à base do Parque Estadual Salto São Francisco da Boa Esperança, em Guarapuava, na região Central do Estado.