Copel informa que 98% do fornecimento já foi normalizado no estado; região Oeste é a mais afetada no momento

Cerca de 8,8 mil imóveis no Paraná permanecem sem energia elétrica no início da noite deste domingo (22), em decorrência do temporal que atingiu o estado na sexta-feira (20). Segundo o boletim divulgado pela Copel às 19 horas, as equipes de manutenção da companhia já conseguiram restabelecer o fornecimento para 98% das unidades consumidoras que haviam sido afetadas pelas tempestades.

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O desabastecimento remanescente está espalhado por diversas áreas do estado, mas a região Oeste concentra o maior número de ocorrências pendentes, com 2,7 mil unidades desligadas. Na sequência dos locais mais afetados estão as regiões Norte, com 2,2 mil clientes à espera de luz, e Noroeste, com 1,5 mil. O problema também atinge 1,1 mil imóveis no Sudoeste, 767 na região Leste — que abrange Curitiba, Região Metropolitana e o Litoral — e outras 401 unidades no Centro-Sul paranaense.

A concessionária reforça que os trabalhos de reparo seguirão de forma ininterrupta e com força total nas ruas até que o serviço seja completamente normalizado para todos os clientes. Por fim, por questões de segurança, a Copel orienta a população a manter distância de qualquer estrutura da rede elétrica que tenha sido danificada pelas chuvas ou ventos.