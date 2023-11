Mais de 7,6 mil candidatos farão provas da UTFPR neste domingo (19)

Neste domingo (19), 7.642 candidatos farão as provas do Vestibular de Verão da UTFPR. Os vestibulandos terão um exame com 60 questões objetivas, mais a prova de redação para resolverem em até cinco horas. São ofertadas 3.188 vagas em 114 cursos de graduação para ingresso no 1º período letivo de 2024.

A aplicação das provas ocorrerá a partir das 14 horas, simultaneamente, nas 13 cidades do Paraná com campus da Universidade: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. Os portões abrem às 12h30, com fechamento marcado para 13h30.

Para o dia, o candidato deve levar um documento de identificação oficial com foto, comprovante de ensalamento digital ou impresso, e caneta esferográfica em material transparente e em tinta preta. Garrafas de água em frasco transparente e sem rótulo, além de alimentos em embalagem transparente, também são permitidos.

Durante a aplicação do exame, não será permitido o uso de relógios, telefones celulares, fones, armas, bonés, gorros, chapéus, óculos de sol ou acessórios que cubram as orelhas.

A prova de redação será com a proposta de um texto dissertativo-argumentativo, de 15 a 20 linhas. O gabarito preliminar vai ser divulgado no dia 20 e novembro. O resultado está previsto para 16 de janeiro de 2024.

Concorrência

Nesta edição, os cinco cursos mais concorridos desta edição são do Campus Curitiba:

Arquitetura e Urbanismo com com relação de 33,07 candidatos/vaga;

Engenharia da Computação, com 31,10 candidatos/vaga;

Tecnologia em Design Gráfico do turno da manhã, com 17,27 candidatos/vaga;

Bacharelado em Sistemas de Informação, com 14,29 candidatos/vaga);

e Tecnologia em Design Gráfico noturno, com 12,89 candidatos/vaga.

Pelo menos metade das 3.188 vagas ofertadas são destinadas ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos candidatos que concorrem via sistema de cotas. Para concorrer nessa categoria, o candidato deverá ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Há reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, pretos, pardos ou indígenas ou com deficiência.

