Mais de 70 equipes vão disputar a fase final do Bom de Bola em outubro

Estão definidos os times que disputarão a Fase Final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná - Bom de Bola, entre 10 e 15 de outubro, em Dois Vizinhos. Eles foram classificadas no fim de semana, após a Macrorregional, em competições nos municípios de Campina Grande do Sul, Rebouças, Planalto, Terra Roxa, Goioerê, Jardim Olinda, Jardim Alegre e Salto do Itararé. A etapa contou com 2.807 participantes, de 110 escolas paranaenses, representando 91 municípios.

As disputas do torneio de futebol de campo escolar ocorrem em duas categorias: de 12 a 14 anos, com 68 equipes, e de 15 a 17 anos, com 67, ambas no masculino e feminino. A fase anterior (Regional) aconteceu em 32 cidades paranaenses, com a participação de 9.096 alunos-atletas de 283 escolas, representando 172 municípios.

Coordenadora dos Jogos Escolares, Márcia Tomadon, destaca que a Fase Macrorregional foi um sucesso no número de equipes, número de participantes e também com o clima agradável entre os participantes durante a competição. “Agora, partimos para a Fase Final do Jeps Bom de Bola, com 72 equipes. Teremos a cerimônia de abertura no dia 10, às 19 horas, e convidamos todos que puderem estar presentes, prestigiando mais um evento do Governo do Paraná”. São 68 times classificados na Macrorregional e, tradicionalmente, mais quatro equipes "da casa", de Dois Vizinhos.

Os jogos são organizados pelo Governo do Paraná, via Secretaria do Esporte (SEES), Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das prefeituras e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

Os documentos oficiais da Fase Final – boletim, programação, resultados, classificação final e notas – serão publicados no site da Secretaria de Estado do Esporte (acesse aqui). Confira também os resultados das fases Regional e Macrorregional.

