Em todo o estado, 16,7 mil unidades consumidoras aguardam o restabelecimento do serviço. Copel afirma que 96,5% da rede já foi recuperada

A região Norte do Paraná é a mais impactada pelos estragos do temporal da última sexta-feira (20) e ainda concentra 4,6 mil imóveis sem energia elétrica neste domingo (22). Em todo o estado, cerca de 16,7 mil unidades consumidoras aguardam a normalização do serviço, de acordo com o boletim divulgado pela Copel no início da tarde. A concessionária destacou, no entanto, que o fornecimento já foi restabelecido para mais de 96,5% dos locais que chegaram a ficar no escuro durante o pico dos desligamentos.

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Logo após o Norte, as áreas com maior volume de ocorrências pendentes são a região Oeste, com 4,1 mil unidades desabastecidas, e a Noroeste, com 3,5 mil. O levantamento da companhia de energia também aponta que há 2,3 mil pontos sem luz no Sudoeste do estado e cerca de 1,5 mil na região Leste, que engloba Curitiba, a Região Metropolitana e os municípios do Litoral. A região Centro-Sul registra o menor número de domicílios afetados, com 568 unidades ainda à espera de reparos.

Para acelerar o restabelecimento seguro e gradual do serviço, as equipes da Copel continuam mobilizadas de forma ininterrupta neste fim de semana. A força-tarefa concentra seus esforços na recomposição da rede elétrica, priorizando os trechos mais severamente danificados pela força dos ventos. A empresa orienta que os moradores relatem a falta de luz e situações de emergência diretamente nos canais oficiais de atendimento, utilizando o aplicativo da Copel, a linha direta e gratuita pelo 0800 51 00 116 ou o WhatsApp, através do número (41) 3013-8973.