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Mais de 34 mil veículos desceram para o Litoral do Paraná pela BR-277 desde sexta-feira (09)

Apenas na manhã deste sábado (10), 13 mil motoristas seguiram rumo às praias; tráfego flui sem retenções

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mais de 34 mil veículos desceram para o Litoral do Paraná pela BR-277 desde sexta-feira (09)
Autor O tráfego segue fluindo normalmente e sem retenções no início da tarde - Foto: Matheus Freitas

O movimento de veículos na BR-277 em direção ao Litoral do Paraná ultrapassou a marca de 34 mil automóveis entre a sexta-feira (9) e a manhã deste sábado (10). As informações fazem parte do boletim divulgado no início da tarde pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, que monitora a operação especial montada para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

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Somente na manhã deste sábado, cerca de 17 mil veículos circularam pelo trecho que liga Curitiba às praias paranaenses, dos quais 13 mil seguiram no sentido Litoral. O volume soma-se ao tráfego registrado ao longo de toda a sexta-feira, quando aproximadamente 32 mil motoristas passaram pelo trecho de São José dos Pinhais — sendo 21 mil rumo ao Litoral e 11 mil no sentido à capital.

Apesar do pico de movimentação previsto para o período da manhã de sábado, o tráfego segue fluindo normalmente e sem retenções no início da tarde, mesmo sob tempo nublado. A expectativa da concessionária para todo o feriado prolongado é de um tráfego 22% superior à média normal, com a circulação estimada de 137 mil veículos nos dois sentidos entre sexta e terça-feira (13), sendo 66 mil com destino ao Litoral.

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Para garantir a segurança nas viagens, a EPR Litoral Pioneiro orienta os motoristas a respeitarem os limites de velocidade, manterem uma distância segura do veículo à frente e acompanharem as atualizações sobre as condições da pista. Em casos de emergência ou para obter informações em tempo real, os usuários podem acionar o atendimento da concessionária pelo telefone e WhatsApp no número 0800 277 0153.

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BR 277 EPR Litoral Pioneiro feriado Nossa Senhora Aparecida movimentação de veículos segurança nas viagens tráfego Litoral Paraná
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