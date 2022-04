Mais de 289 mil vacinas contra covid e gripe chegam no PR

Sesa distribui 17.452 imunizantes contra covid e 272.300 vacinas para a campanha de Influenza

Da Redação

Atualização: 19 de abril, 2022, às 11:14

fonte: AEN

Distribuição de vacinas contra Covid 19, para as regionais de saúde do Paraná, no Cemepar, em Curitiba