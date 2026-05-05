Mais de 2,5 mil novos policiais militares iniciam curso de formação no PR

Mais de 2,5 mil novos policiais militares começaram nesta terça-feira (5) o curso de formação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), etapa obrigatória antes do início da atuação nas ruas. A capacitação será realizada na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais, e em cerca de 40 unidades da corporação distribuídas pelo Estado. Na segunda-feira (4), os 2.583 aprovados no concurso público tomaram posse. Na região, estão previstas escolas em Apucarana, Arapnogas e Ivaiporã.

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Com carga horária de 1.585 horas e duração aproximada de 13 meses, o curso reúne 40 semanas de disciplinas teóricas e treinamentos práticos, seguidas por 12 semanas de estágio operacional supervisionado. Ao longo da formação, os alunos-soldados passam por preparação técnica, tática e física voltada à rotina policial e às demandas da segurança pública em diferentes regiões do Paraná.

No 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, serão 32 alunos. Já na 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) de Ivaiporã, 15 alunos, e 29 novos na 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) de Arapongas.

“A chegada desses novos alunos-soldados reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná com a proteção da sociedade e a valorização da nossa tropa. São cidadãos que escolheram servir e que agora passam por uma formação rigorosa, essencial para o desempenho de uma atividade complexa e de grande responsabilidade”, afirmou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

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“O Estado tem investido de forma consistente em segurança pública, e esse novo contingente amplia nossa capacidade de atuação, garantindo mais presença policial e mais proteção para a população paranaense”, ressaltou.

De acordo com o major Valdir Goedert FIlho, comandante da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da APMG, a formação é a base da atuação policial. “É um curso inicial onde o aluno recebe as bases teóricas, técnicas e táticas, que vão capacitá-lo para o atendimento da população paranaense nas questões de segurança pública”.

Além da capacitação técnica, a formação também enfatiza valores como dignidade da pessoa humana, hierarquia, disciplina, coragem, integridade e profissionalismo. A proposta, segundo a corporação, é preparar os novos policiais para enfrentar as responsabilidades inerentes à carreira e atuar de forma qualificada no policiamento ostensivo.

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Os novos policiais serão distribuídos conforme a região de concorrência escolhida no momento da inscrição no concurso, o que, segundo a corporação, permite um reforço planejado do efetivo em todo o Paraná.

Ao todo, 1.010 policiais serão destinados à 1ª Região, que abrange Curitiba, Região Metropolitana e Litoral; 412 à 2ª Região, que compreende Londrina e o Norte do Estado; 481 à 3ª Região, em Maringá e no Noroeste; 287 à 4ª Região, que inclui Ponta Grossa e os Campos Gerais; e 393 à 5ª Região, responsável por Cascavel, Oeste e Sudoeste.

Ao final da formação e do estágio operacional, os militares serão promovidos a soldado de 1ª classe e estarão aptos a iniciar as atividades nas ruas.