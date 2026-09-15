Mais de 23 mil pessoas são afetadas pelas chuvas no Paraná; 10 municípios estão em situação de emergência

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Boletim da Defesa Civil aponta 84 municípios atingidos, quatro mortes e mais de 3,5 mil casas danificadas

As chuvas que atingiram diferentes regiões do Paraná nos últimos dias já afetaram 23.718 pessoas em todo o Estado, segundo o boletim atualizado da Defesa Civil do Paraná divulgado nesta terça-feira (15). Ao todo, 84 municípios registraram ocorrências, com 86 eventos relacionados às condições climáticas. Dez cidades estão em situação de emergência.

O levantamento aponta ainda que 2.206 pessoas estão desalojadas, ou seja, precisaram deixar temporariamente suas casas e estão hospedadas na residência de familiares ou amigos. Outras 611 pessoas estão desabrigadas e foram encaminhadas para abrigos públicos.

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Até o momento, as chuvas provocaram quatro mortes, além de danos em 3.544 residências. Outras 20 casas foram completamente destruídas.

Os municípios que estão em situação de emergência são Adrianópolis, Boa Vista da Aparecida, Cerro Azul, Dois Vizinhos, Espigão Alto do Iguaçu, Matelândia, Palmeira, Prudentópolis, Ramilândia e União da Vitória.

Região também registra estragos

Municípios da região também sofreram com tempestades, deslizamentos e outros impactos provocados pelo excesso de chuva.

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Em Ivaiporã, uma tempestade registrada na sexta-feira (11) afetou 50 pessoas. Quatro moradores ficaram desalojados e 15 casas foram danificadas.

Em Jardim Alegre, também na sexta-feira (11), foram registradas 31 pessoas afetadas e sete imóveis danificados.

Já em Mauá da Serra, os impactos ocorreram no domingo (13), quando deslizamentos de terra deixaram cinco pessoas desalojadas.

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Em Sabáudia, uma tempestade registrada na sexta-feira (11) afetou 11 pessoas e danificou nove casas.

Apucarana

Em Apucarana, a Defesa Civil atendeu ao menos oito ocorrências de alagamentos, destelhamentos e deslizamentos durante o fim de semana. Os casos foram registrados em bairros como Jardim Aclimação, Jardim América, Residencial Solo Sagrado, Vila Reis e Vila Operária Stabile.

No Residencial Solo Sagrado, houve desabamento de muro e deslizamento de terra, mas a residência não foi comprometida. Segundo a Defesa Civil, não há risco para os moradores, que receberam lonas.

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O município também mantém 11 áreas de risco sob monitoramento, principalmente regiões próximas a córregos, represas e locais com maior declividade.

Apucarana já ultrapassa média de chuva esperada para setembro

Apucarana acumulou 174,4 milímetros de chuva nas duas primeiras semanas de setembro, superando a média climatológica mensal de 105,7 milímetros, segundo o Simepar. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 26 milímetros.

A previsão indica redução dos temporais na região até sexta-feira (18), mas a chuva deve retornar ao município e a outras áreas do Paraná.

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A população pode receber alertas da Defesa Civil pelo celular enviando um SMS para 40199. A recomendação é ficar atento a áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos durante os períodos de chuva intensa.







