Mais de 220 mil paranaenses fazem o segundo dia do Enem neste domingo; confira as regras

Cerca de 221 mil paranaenses retornam aos locais de prova neste domingo (15) para o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. Desta vez, os estudantes enfrentarão 90 questões divididas entre as áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Por não haver a prova de redação, o tempo máximo de duração do exame será 30 minutos menor em relação ao primeiro domingo, com encerramento previsto para as 18h30.

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O cronograma de entrada, no entanto, permanece o mesmo. Os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente às 13h, pelo horário de Brasília. O início da prova ocorre às 13h30. O candidato que desejar ir embora cedo deverá aguardar o tempo mínimo de permanência de duas horas, mas só poderá levar o caderno de questões para casa se deixar a sala nos últimos 30 minutos antes do término da aplicação.

Para ter acesso à sala, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto e o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Serão aceitos documentos físicos tradicionais, como RG, passaporte, CNH e Carteira de Trabalho emitida após 1997, além das versões digitais (e-Título, CNH Digital, RG Digital e Identidade Digital). Os formatos eletrônicos, no entanto, devem ser abertos exclusivamente nos aplicativos oficiais ou no portal Gov.br, não sendo aceitas capturas de tela. Lanches e água são permitidos, desde que as bebidas estejam em garrafas transparentes, preferencialmente sem rótulo, passando por vistoria da equipe.

As regras de segurança do exame são rigorosas quanto aos itens proibidos. Antes de iniciar a prova, o participante receberá um envelope porta-objetos para guardar celulares, relógios, fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas térmicas digitais e cigarros eletrônicos. Todo o equipamento eletrônico deve ser rigorosamente desligado, com alarmes desativados, e o envelope precisa ficar lacrado embaixo da carteira. O edital prevê a eliminação sumária do candidato caso o celular emita qualquer som durante a prova, mesmo guardado. Materiais como lápis, borracha, corretivo, régua, óculos escuros e chapéus também não podem ser utilizados e devem ser guardados.

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Do total de inscritos no estado, aproximadamente 113 mil são alunos da rede estadual de ensino. O maior volume de candidatos está concentrado na capital, Curitiba, que registra 44.302 inscrições confirmadas. O interior também tem forte participação, liderado por Londrina, com 12.287 estudantes, e Cascavel, com 8.902. Maringá e Ponta Grossa aparecem na sequência, com cerca de 8 mil inscritos cada.