Mais de 20 árvores são derrubadas por temporal que atingiu Rolândia

A chuva acompanhada de rajadas de vento forte provocou transtornos e estragos em diversos bairros

O município de Rolândia registrou ao menos 20 quedas de árvores após o temporal que atingiu o município na madrugada desta quinta-feira (01). A chuva acompanhada de rajadas de vento forte provocou transtornos e estragos em diversos bairros, com a região central concentrando o maior volume de chamados de emergência.

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Segundo levantamento prévio da Defesa Civil, as quedas de árvores ocorreram em vias públicas, cemitérios e áreas residenciais. Entre os pontos afetados estão os cemitérios São Rafael e Municipal, além de trechos das ruas Tiradentes, Tapajós, Érico Veríssimo e o cruzamento das ruas Manuel Carreira Bernardino e Monteiro Lobato.

Na Estrada Três Bocas, uma árvore caiu sobre um veículo estacionado. No Jardim Santiago, uma árvore de grande porte atingiu a estrutura de uma residência. Danos em antenas, postes da rede elétrica e fachadas comerciais também foram reportados em diferentes pontos da cidade.

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A ventania também causou prejuízos em equipamentos públicos municipais. O Museu Municipal e o CMEI Hans Helmut sofreram destelhamentos parciais. A Escola Municipal Maria do Carmo teve a estrutura afetada, e o Centro de Convivência do Idoso (CCI) registrou avarias na grade de proteção após a queda de uma árvore.

Equipes da Defesa Civil de Rolândia, coordenadas por Miguel Nogueira, iniciaram os trabalhos de remoção das árvores derrubadas, desobstrução das vias e limpeza das áreas públicas nas primeiras horas da manhã. As vistorias e os reparos operacionais continuam ao longo do dia.

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As informações são da Tarobá, parceira do TNOnline