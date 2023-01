Mais de 2 mil pessoas foram presas em Maringá e região em 2022, diz PM

Da Redação

O balanço aponta também que em 2021 foram recuperados 709 veículos e no ano passado esse número chegou a 820.

A Polícia Militar, através do 4º Batalhão (4º BPM), que atua em doze cidades da região de Maringá, divulgou nesta terça-feira, 24, um balanço das atividades realizadas em 2022. Os números mostram que, em 2022, 2.046 pessoas foram presas, sendo que 86 tinham mandado de prisão em aberto. Além disso, 211 armas foram apreendidas.

O capitão Ulisses de Deus, oficial de Comunicação do 4º Batalhão de Polícia Militar, explica que esse trabalho tenta compreender como os criminosos operam. “Algumas dessas pessoas já são conhecidas pela polícia e isso se confirma pelas prisões que foram feitas. Nós temos criminosos de outros estados, por exemplo Santa Catarina, São Paulo…que vêm aqui para o município e muitas vezes com veículos que são específicos que eles visam para levar”.

Diante disso, a polícia pede atenção à população, principalmente a quem é proprietário de caminhonete. “Hoje nós temos uma prevalência sobre as camionetes…existe uma marca em específico pela qual eles têm um atrativo maior, quer seja pelo seu valor de mercado, quer seja pela habilidade que eles têm em burlar o sistema de segurança desses veículos. Por isso que nós sempre orientamos as pessoas que tenham em seus veículos o máximo de equipamentos…dispositivos, para garantir a segurança desse veículo, porque muitas das vezes quem está buscando fazer o furto vai buscar facilidade, diferente do roubo, que daí o roubo ele vai esperar a oportunidade do proprietário do veículo para tomar ele de assalto e fazer o roubo desse veículo”.

O relatório também apresenta a apreensão de 23 armas de fogo, 265 veículos notificados ou autuados, nove mil pessoas abordadas e vistoriadas, R$ 245 em dinheiro falsificado tirados de circulação e a apreensão de 2 toneladas de drogas.

Diante destes números, o capitão da Polícia Militar, afirma que estes dados comprovam que a cidade de Maringá é uma das mais seguras do Paraná e que o trabalho seguirá com a ajuda da população.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190 ou 3261 5100.

