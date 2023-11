Mais de 2 mil celulares contrabandeados são encontrados em caminhão

Na manhã desta segunda-feira (20), mais de 2 mil celulares contrabandeados foram encontrados escondidos em um caminhão carregado com comida em Cascavel, no oeste do Paraná, de acordo com a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Após acidente, motorista abandona McLaren de R$ 3,5 milhões na rua

Após uma denúncia anônima, informando que os equipamentos estariam escondidos no veículo, a polícia localizou o caminhão transitando pela BR-277.

continua após publicidade

Ao realizar a vistoria, a PM afirmou que embaixo de diversas caixas de alimentos, foram encontrados pelo menos 34 volumes contendo os equipamentos.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Segundo a polícia, os equipamentos de fabricação estrangeira estavam sem o devido desembaraço aduaneiro. O homem foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.

Siga o TNOnline no Google News