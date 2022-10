Mais de 180 urnas foram trocadas. Em Toledo, uma teve a tecla 3 colada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - mais de 180 urnas precisaram ser substituídas em todo o Estado durante o segundo turno

O relatório atualizado pouco antes do encerramento da votação, neste domingo (30) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informa que mais de 180 urnas foram substituídas ao longo do segundo turno em todo o Estado. A maior parte das trocas, segundo o TER, ocorreu por problemas nos terminais do eleitor ou do mesário.

continua após publicidade .

Uma das urnas substituídas no Estado foi na seção eleitoral da comunidade do Xaxim, no município de Toledo, no Oeste do Estado. A urna foi danificada e teve a tecla do numeral 3 colada. A urna da seção 234 teve a tecla três colada com uma cola de alta resistência.

O fato foi registrado ainda pela manhã e a votação ficou suspensa até que o equipamento fosse substituído. “Imediatamente já providenciamos os atos para a substituição da urna para propiciar a manutenção do fluxo de votação dos demais eleitores. O que foi feito preservando claro os votos até então depositado na urna, que apenas foram extraídos dela e inserido na urna de substituição e se manteve a votação normalmente”, explicou Luciana Lopes do Amaral Beal, juíza eleitoral.

continua após publicidade .

Policiais federais foram acionados e registraram o fato e foram realizadas diligências para identificar e localizar o responsável pelo crime.





continua após publicidade .

NOVE CRIMES ELEITORAIS





As forças de segurança do Paraná divulgaram que nove situações envolvendo crimes eleitorais foram registradas até por volta das 16h deste domingo (30). Do total de ocorrências, uma foi por falsidade ideológica, três de boca de urna, duas violações ou tentativas de violações do sigilo do voto, uma propaganda irregular, uma compra de votos e uma situação de ameaça contra um mesário.

continua após publicidade .

Três casos de boca de urna foram registrados em Palotina, no Oeste do Estado; e Nova América da Colina e Santa Mariana; no Norte Pioneiro.

Dois registros de violação de sigilo de voto foram registrados em Clevelândia e em Telêmaco Borba, onde ocorreu, também, um caso de falsidade ideológica. Uma mulher teria tentado votar no lugar da filha.

Em Clevelândia também teve um registro de tentativa de compra de votos e os demais crimes foram de propaganda irregular, em Colombo e ameaça a mesário, no Umbará, em Curitiba.



Siga o TNOnline no Google News