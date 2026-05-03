Mais de 1,8 mil imóveis continuam sem energia em Maringá após temporal

Mais de 1,8 mil imóveis continuam sem energia elétrica em Maringá (PR) na tarde deste domingo (3), mais de 24 horas após um forte temporal atingir a cidade. As rajadas de vento, que chegaram a 65 km/h no Aeroporto Regional, provocaram a queda de pelo menos 27 árvores ao longo do sábado (2), exigindo uma força-tarefa contínua da prefeitura e da Companhia Paranaense de Energia (Copel) para o restabelecimento dos serviços e a desobstrução das vias.

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No momento mais crítico do temporal, a falta de luz chegou a afetar 4,7 mil unidades consumidoras. De acordo com a Copel, os danos na rede elétrica foram causados pela tempestade associada ao avanço de uma frente fria pelo estado do Paraná. A companhia ressaltou que as equipes de manutenção trabalham ininterruptamente nas 1.865 ocorrências ativas, todas classificadas como emergenciais, até que o fornecimento seja totalmente normalizado na região.

Paralelamente aos trabalhos na rede elétrica, equipes das secretarias de Limpeza Urbana e Infraestrutura, com o apoio da Defesa Civil, seguem mobilizadas para remover galhos e liberar as áreas mais prejudicadas. O secretário responsável pelas pastas, Vagner Mussio, reforçou que a prioridade imediata é garantir a segurança da população e mitigar os estragos estruturais, alertando os moradores para que não tentem realizar a remoção de árvores caídas por conta do risco iminente de choque elétrico.

Para situações de emergência com risco à vida, a orientação oficial é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199. Problemas envolvendo fios rompidos ou postes danificados devem ser comunicados diretamente à Copel pelo telefone 0800 51 00 116 ou por meio dos canais digitais da empresa. Já a solicitação para a retirada de árvores e galhos que obstruem os espaços públicos pode ser feita à prefeitura via aplicativo Ouvidoria 156, no site oficial do município, ou pelo WhatsApp da Defesa Civil local.

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