Mais de 1,8 mil imóveis continuam sem energia em Maringá após temporal
Copel e prefeitura mantêm força-tarefa neste domingo para restabelecer o fornecimento elétrico
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Mais de 1,8 mil imóveis continuam sem energia elétrica em Maringá (PR) na tarde deste domingo (3), mais de 24 horas após um forte temporal atingir a cidade. As rajadas de vento, que chegaram a 65 km/h no Aeroporto Regional, provocaram a queda de pelo menos 27 árvores ao longo do sábado (2), exigindo uma força-tarefa contínua da prefeitura e da Companhia Paranaense de Energia (Copel) para o restabelecimento dos serviços e a desobstrução das vias.
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No momento mais crítico do temporal, a falta de luz chegou a afetar 4,7 mil unidades consumidoras. De acordo com a Copel, os danos na rede elétrica foram causados pela tempestade associada ao avanço de uma frente fria pelo estado do Paraná. A companhia ressaltou que as equipes de manutenção trabalham ininterruptamente nas 1.865 ocorrências ativas, todas classificadas como emergenciais, até que o fornecimento seja totalmente normalizado na região.
Paralelamente aos trabalhos na rede elétrica, equipes das secretarias de Limpeza Urbana e Infraestrutura, com o apoio da Defesa Civil, seguem mobilizadas para remover galhos e liberar as áreas mais prejudicadas. O secretário responsável pelas pastas, Vagner Mussio, reforçou que a prioridade imediata é garantir a segurança da população e mitigar os estragos estruturais, alertando os moradores para que não tentem realizar a remoção de árvores caídas por conta do risco iminente de choque elétrico.
Para situações de emergência com risco à vida, a orientação oficial é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199. Problemas envolvendo fios rompidos ou postes danificados devem ser comunicados diretamente à Copel pelo telefone 0800 51 00 116 ou por meio dos canais digitais da empresa. Já a solicitação para a retirada de árvores e galhos que obstruem os espaços públicos pode ser feita à prefeitura via aplicativo Ouvidoria 156, no site oficial do município, ou pelo WhatsApp da Defesa Civil local.