Mais de 176 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná

Neste sábado (2), o Paraná recebeu mais 176.670 vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no voo LA3443 às 13h e foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e serão distribuídos às Regionais de Saúde na segunda-feira (4).

A remessa faz parte da 55ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinadas à dose reforço (DR). Do total, 146.250 são para trabalhadores da saúde que tenham tomado a segunda dose (D2) ou dose única (DU) até 31 de março e 30.420 para DR de idosos acima de 60 anos que tenham finalizado o esquema vacinal também na mesma data.

Este é o primeiro lote enviado pelo Governo Federal para este grupo em específico. Anteriormente, o reforço era indicado somente para a população acima de 70 anos e imunossuprimidos. O prazo para aplicação desta dose nestes grupos é de pelo menos seis meses após a D2 ou DU.

O Paraná já aplicou 13.575.931 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.155.664 D1, 323.522 DU e 5.044.338 D2. Entre D1 e DU, 97,23% da população adulta já recebeu ao menos uma dose. 61,55% deste público está completamente imunizado. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 12.889 doses adicionais (DA) e 40.386 DR.