Mais de 170 pessoas estão desalojadas em função das chuvas

Fortes chuvas da última semana ainda mantém 176 pessoas desalojadas no interior do Estado

Novo Boletim da Defesa Civil divulgado na tarde deste domingo (16) aponta que as fortes chuvas da última semana ainda mantêm 176 pessoas desalojadas em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, Coronel Vivida, Bom Sucesso do Iguaçu e Salgado Filho. Em Francisco Beltrão 105 moradores ficaram desabrigados, hoje 37 pessoas ainda estão em abrigos do município. 838 casas foram danificadas na cidade.

No total, 35 municípios tiveram ocorrências por causa das chuvas, que afetaram diretamente 16.252 pessoas. Foram confirmadas cinco mortes e uma pessoa permanece desaparecida.

A Defesa Civil forneceu colchões, cobertores, produtos de higiene pessoal e de limpeza para as prefeituras atenderem a população.

SANEPAR - As fortes chuvas também comprometeram o abastecimento de água em pelo menos 22 sistemas paranaenses, com paralisação de produção por falta de energia, alagamentos e elevação de turbidez da água. O abastecimento já foi normalizado ao longo da semana. Neste domingo (16), a falta de energia provocada pela chuva paralisou a produção de água tratada em Mandirituba. A expectativa é a de que o fornecimento de água seja regularizado ainda esta noite.

De acordo com a Copel, uma equipe da manutenção trabalhava desde cedo no local para solucionar o problema.

