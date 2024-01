Mais de 108 toneladas de lixo são retiradas das praias no Paraná

Desde o início do Verão Maior Paraná, em 16 de dezembro, a Sanepar retirou das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná 108,8 toneladas de resíduos, o que dá uma média de 6,4 toneladas por dia. Desse total, 79,2 toneladas foram de resíduos orgânicos e 29,5 toneladas de recicláveis. A maior quantidade foi retirada no primeiro dia do ano: 10,4 toneladas.

O material reciclável é destinado para as associações de coletores dos municípios, gerando renda para essas instituições. O material orgânico vai para os aterros sanitários, em transporte feito pelas prefeituras.

O serviço de limpeza das praias do litoral paranaense ocorre todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, em 48 quilômetros de areia. A ação gera 143 empregos diretos. Os trabalhadores fazem a coleta e a separação do lixo. Neste ano, devido à engorda da faixa de praia em Matinhos, houve o aumento de cinco novos coletores às equipes.

Os coletores também entregam aos veranistas sacolinhas plásticas para que eles próprios recolham os resíduos gerados durante sua permanência nas praias. O objetivo é conscientizar sobre a importância da separação e destinação adequadas do lixo, contribuindo para a preservação ambiental.

As ações de limpeza da praia pela Sanepar contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

