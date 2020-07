Mais de 100 presos da cadeia de Toledo testaram positivo para Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Saúde de Toledo no norte do Paraná, por meio da Vigilância Epidemiológica e com o Depen informou neste sábado (13), novos casos positivos da Covid-19 em detentos na cadeia pública .

A Saúde e o Depen realizaram testes rápidos em 158 detentos na tarde de sexta-feira (12). Desdes, 122 testaram positivo para o novo coronavírus.

Em nota a secretaria informou que há vários anos oferece assistência em saúde para os detentos da cadeia pública de Toledo. Toda a situação e o estado de saúde dos detentos são monitorados pelos profissionais de saúde do Município; pelos servidores do Depen e da 20ª Regional de Saúde e pelo Ministério Público, através da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo. A administração levou a situação ao conhecimento da 2ª Promotoria, com a atribuição em Saúde.

Até o presente momento, nenhum detento com o resultado positivo para a Covid-19 apresentou complicação em seu estado de saúde ou indicação para internamento hospitalar. De acordo com as autoridades, os dados confirmam a alta contagiosidade viral. Os casos ainda reforçam a necessidade da população seguir as orientações para combater o vírus.